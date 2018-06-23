HABER

Başbakan Binali Yıldırım'dan seçim güvenliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu, yabancı gözlemci konusunda da tepki gösterdi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu, yabancı gözlemci konusunda da tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçmelerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz" dedi.

İzmir'de seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra seçim güvenliğine yönelik açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Milletimiz sandık başına gidecek. Oyumuzu kullanacağız ve gelecek 5 yıl için Türkiye'yi yönetecek hükümeti seçeceğiz. TBMM için de milletvekilleri seçeceğiz. Böylece demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

Seçim güvenliğine yönelik muhalefetin açıklamalarına da yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin ki Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilsin ki, daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru bir iş değil. Hükümetimiz seçimin güven içerisinde, huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi gibi gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklar alıyor. Hiçbir vatandaşımızda en ufak bir tedirginlik yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde son 15 yıl içerisinde başarıyla genel, yerel seçimler, halk olmaması, toplam 12 seçim gerçekleştirdi. Türkiye'de seçimlerin bir özelliği; dünyada birçok ülkede olmayacak şekilde yüksek katılımla oluyor. 12 seçimin en az katılımı yüzde 84. Dolayısıyla halkımız seçim konusunda bilinçli, demokratik hakkını kullanmak suretiyle ülkemizin geleceğinde ben de sözümü söyledim diyerek sandıklara geliyor. Özellikle vatandaşlardan istediğim mutlaka seçime katılalım. Geleceğe yönelik, ülkemize yönelik kadroların seçiminde benim de katkım var diyebilmek için vatandaşlık hakkımızı kullanmayı ihmal etmeyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım, yığılmalar olmasın, sıkıntılar yaşanmasın, erken saatlerden itibaren sandıklara giderek oyumuzu kullanalım" diye konuştu.

YABANCI GÖLEMCİLERE TEPKİ

Yabancı gözlemcilerin seçimi izleme kararlarını da değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçimlerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz. İstedikleri kadar gözlemci bulundurmaları da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koyar. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Kimsenin Türkiye'de seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına da yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

Oyunu, İzmir'den aday olduğu için İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Selviler Mahallasi'nde, Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Gerekli hazırlıkları yapmışlardır. Kendi açılarından tedbirleri almışlardır. Genel anlamda güvenliği sağlamak gibi görevleri yok. Genel anlamda polisle jandarma bu güvenlik önlemlerini alacaktır. İstikrar ve güven içerisinde, ülkemiz bundan sonra, 2023 hedeflerine, Gazi Msutafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine devam edecektir. Mutlaka sandığa gidin" diye konuştu.

KEMERALTI ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geçerek, esnaf ziyaretlerine başladı.

PARTNERTatile devamTatile devam
Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!
Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

İlginizi Çekebilir

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.