BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TREN KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ANKARA (DHA) Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin yaptığı kazayla ilgili olarak Başbakanlık'tan da bir açıklama yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum" dedi. Başbakan Yıldırım'ın, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı da bildirildi.

