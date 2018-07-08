HABER

Başbakan Binali Yıldırım'dan, tren kazasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin yaptığı kazayla ilgili olarak Başbakanlık'tan da bir açıklama yapıldı.  Başbakan Binali Yıldırım, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir.

ANKARA (DHA) Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin yaptığı kazayla ilgili olarak Başbakanlık'tan da bir açıklama yapıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum" dedi. Başbakan Yıldırım'ın, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı da bildirildi.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Sıcak havada bunalanlar sahillere akın ettiSıcak havada bunalanlar sahillere akın etti
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli olduTekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.