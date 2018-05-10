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Başbakan Binali Yıldırım'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın kabulü

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