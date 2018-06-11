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Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 02:50 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen sahur programında taksicilerle bir araya geldi.

Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması: Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen sahur programında konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz."

"Bakın en son aldığımız karardan sonra, biliyorsunuz bir mevzuat düzenlemesi yaptık. O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine."

"Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite..."

"Şu anda 40 binin üzerinde, Türkiye çapında ÖTV istisnası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde Türkiye'de bütün taksilerin tamamı, 80-90 bin civarı. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış."

"İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz."

"Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu ülkeye. 2023'te 50 milyonu aşacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Uber taksiciler

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