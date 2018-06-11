Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'ın değindiği konulardan biri de merakla beklenen bedelli askerlik oldu.

"ŞARTLAR OLUŞTU"

Başbakan Yıldırım, "" Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım." dedi.

