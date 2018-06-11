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Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusunda Yıldırım, "Şartlar oluştu. Bedelli askerlik yeni hükümetin gündeminde olacak" şeklinde açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'ın değindiği konulardan biri de merakla beklenen bedelli askerlik oldu.

"ŞARTLAR OLUŞTU"

Başbakan Yıldırım, "" Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım." dedi.

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