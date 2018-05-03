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Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

12 milyon emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kanun Tasarısı'na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL ödeme yapılacak.

Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. Terör ve benzer suçlar haricinde herhangi bir nedenle okulla ilişiğini kesen öğrencilere, okula dönüş imkanı sağlanacak.

VERGİ CEZALARINA AF

Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek.

Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını arttırabilecekler.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler.

İSTANBUL BOĞAZI İMAR BARIŞI KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.

İstanbul Boğaz ve İstanbul tarihi yarımada imar barışı kapsamı dışına çıkarıldı.

Kanun Tasarısı'nın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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