Başbakan Mahathir'den TPPA'yı gözden geçirme çağrısı

KUALA LUMPUR/ Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Trans Pasifik İşbirliği Anlaşmasının (TPPA) Malezya gibi gelişmekte olan ekonomilerin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahathir, Japonya'da yayın yapan Nikkei Asian Review internet sitesine verdiği mülakatta, TPPA'nın mevcut şartlarının daha küçük ekonomilerin aleyhine olduğunu belirterek, "Daha küçük, zayıf ekonomiler kendi ürünlerini koruma şansına sahip olmalı. Anlaşma yeniden gözden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Mahathir, anlaşmanın taraf ülkelerin gelişmişlik düzeyini göz önüne alması gerektiğini savundu.

ABD öncülüğünde Kanada, Meksika, Şili, Peru, Japonya, Malezya, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Brunei'nin aralarında olduğu 11 ülke tarafından uzun müzakereler sonucunda şekillenen anlaşma, Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesinin ardından bu yılın başında nihai şeklini almıştı.

Anlaşma, küresel ekonominin yüzde 13'ünün temsil eden 10 ülke arasında gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesini öngörüyor. ABD imzasını çekmeseydi, anlaşma küresel ekonominin yüzde 40'ını kapsamına almış olacaktı.

Mahathir Muhammed, Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 92 yaşında yeniden iktidar koltuğuna oturmuştu. Mahathir, iktidara gelir gelmez eski Başbakan Necip Rezak dönemindeki imzalanan tüm ticaret anlaşmalarını gözden geçirmeye girişmişti.

