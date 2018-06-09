HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Mahathir'den TPPA'yı gözden geçirme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Daha küçük ve zayıf ekonomiler kendi ürünlerini koruma şansına sahip olmalı. (Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması) Anlaşma, yeniden gözden geçirilmeli"

KUALA LUMPUR/ Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Trans Pasifik İşbirliği Anlaşmasının (TPPA) Malezya gibi gelişmekte olan ekonomilerin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahathir, Japonya'da yayın yapan Nikkei Asian Review internet sitesine verdiği mülakatta, TPPA'nın mevcut şartlarının daha küçük ekonomilerin aleyhine olduğunu belirterek, "Daha küçük, zayıf ekonomiler kendi ürünlerini koruma şansına sahip olmalı. Anlaşma yeniden gözden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Mahathir, anlaşmanın taraf ülkelerin gelişmişlik düzeyini göz önüne alması gerektiğini savundu.

ABD öncülüğünde Kanada, Meksika, Şili, Peru, Japonya, Malezya, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Brunei'nin aralarında olduğu 11 ülke tarafından uzun müzakereler sonucunda şekillenen anlaşma, Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesinin ardından bu yılın başında nihai şeklini almıştı.

Anlaşma, küresel ekonominin yüzde 13'ünün temsil eden 10 ülke arasında gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesini öngörüyor. ABD imzasını çekmeseydi, anlaşma küresel ekonominin yüzde 40'ını kapsamına almış olacaktı.

Mahathir Muhammed, Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 92 yaşında yeniden iktidar koltuğuna oturmuştu. Mahathir, iktidara gelir gelmez eski Başbakan Necip Rezak dönemindeki imzalanan tüm ticaret anlaşmalarını gözden geçirmeye girişmişti.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Bakan Özhaseki, Bakan Özhaseki, "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katıldı
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajlarıResimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması (TPPA)

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.