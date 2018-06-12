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Başbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Tufan Erhürman heyetiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.

Başbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

LEFKOŞA, (DHA)-BAŞBAKAN Tufan Erhürman heyetiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’i ziyaret ederek, üniversite kampüsünü gezdi ve üniversitenin inovatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından karşılanan Başbakan Erhürman heyetiyle birlikte İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Hayvan Hastanesini gezerek birimler hakkında bilgiler aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Başbakan Erhürman’a üniversitenin akademik birimleri, yayın, araştırma ve devam eden projeleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni gezen Başbakan Tufan Erhürman’a, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman ile 3D yazılım ekibi sorumlusu Ersin Aytaç tarafından; Süper Bilgisayar, sokak hayvanlarına yemek ve su sağlayacak FeedMe İstasyonları, 3D Laboratuarında yapılan çalışmalar, Otonom Elektirikli Minibüs, Düşünce Kontrollü Elektrikli Sandalye, Robotik Futbol Takımı NEU Islanders, Güneş Enerjili Arabalar ve yeni projeler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

HAYVAN HASTANESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI

Daha sonra Hayvan Hastanesini ziyaret eden Erhürman’a burada da Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene ile Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal tarafından laboratuvarlar, acil müdahale servisleri, teşhis tanı merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tedavi üniteleri gibi birimler hakkında detaylı bilgi verildi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın ziyareti kapsamında son olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Yakın Doğu Üniversitesinin akademik çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sunumunda, üniversitenin gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalar yaptığını, ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağladığını anlatarak yapılan yayınlar, yürütülen araştırmalar ve projeler ile ilgili bilgiler aktardı.

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Başbakan Tufan Erhürma’ın Yakın Doğu Üniversitesi’nin ar-ge ve inovasyon çalışmalarını yerinde incelemesinden dolayı mutluluk ve onur duyduklarını belirterek toplum faydasına dönüşecek projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: 3.NESİL ÜNİVERSİTE MODELİNE ÖRNEK

Başbakan Tufan Erhürman da, yürüttüğü İnovatif çalışmaları ile “3.Nesil Üniversite” modeline örnek olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin inovatif çalışmalarını yerinde incelemekten heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade ederek Yakın Doğu Üniversitesine yükseköğretim, bilim, teknoloji ve mühendislik konularında yürüttüğü araştırma-yenilik çalışmalarında başarılar diledi.

(FOTOĞRAF)

Başbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ettiBaşbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ettiBaşbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

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