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Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık. Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de Fizan'a giderlerse de gide

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık. Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de Fizan'a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."


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