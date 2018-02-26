Başbakan Yardımcısı Akdağ: (2)

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine ilişkin kurulan komisyonun muhtemelen çarşamba günü bir daha toplanacağını belirterek, "10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz." dedi. Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine ilişkin ilgili bakanların katılımıyla oluşturulan komisyonun çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Hiçbir veriye dayanmadan çocuk istismarının arttığına yönelik yayımlar veya iddiaların olduğunu belirten Akdağ, şunları kaydetti: "Bu iddialar doğru değil. Elimizdeki en sağlam verilerden biri Adalet Bakanlığımızın dava sayıları. 2011 yılından itibaren dava sayılarına baktığımız zaman, bu sayıların 2014'e kadar küçük bir atış gösterdiğini ama 2014'te cezaların artırılması ve alınan tedbirlerle birlikte inişe geçtiğini görüyoruz. Tabii ki bu inişin devam etmesi ve hızlandırılması için yeni tedbirler de ortaya koyacağız. Şurası çok açık ve nettir, belli bir yükselme eğilimi gösteren çocuk istismarı vakaları dava sayısı hükümetimizin yaptığı çalışmalarla 2014'ten sonra düşüşe geçmiştir. Bunun kamuoyu tarafından bu şekilde bilinmesi lazım. Kamuoyunda artan hassasiyetse aslında bizim hükümet olarak işimizi kolaylaştırmakta ve bize destek olmaktadır çünkü bu meselelere sahip çıkma açısından kamuoyundaki farkındalığın ve sahiplenmenin önemi büyük. Şükürler olsun ki kamuoyu bu meseleyi ciddi ölçüde sahipleniyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bakanlarımız bu işin derdini ciddi ölçüde çekiyor."

Akdağ, çocuk istismarının önlenmesi konusunda toplumda farkındalığın ve sahiplenmenin artırılmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bizim toplumumuzda artık bunu gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Gerçekten birkaç gün içerisinde belki birkaç ay içerisinde ilerlenebilecek kadar ilerledik çünkü şöyle bir yöntem belirledik: Çalışma grubunun içerisinde her bakanımızın doğrudan kendisiyle temaslı bir temsilcisi var. Araya farklı bir hiyerarşi katmamak için. İhtiyaç olan her konuda birkaç çalışma grubu ortak bir masanın etrafında çalışıyor. Kanunu inşallah 10 gün içerisinde şekillendirmeyi umut ediyoruz. Öte yandan, bunu yaparken hem muhalefetimizle hem de basınımızla toplantılar yapacağız çünkü biz hükümet olarak hangi kanunu getirirsek getirelim, hangi uygulamayı ortaya koyarsak koyalım toplumun muhalefeti ile özellikle bu hususta basınımızın desteğiyle bu meseleyi götürmemiz gerekiyor." - "Her bir çocuğumuz, her bir ailemiz bizim için çok önemli" Bir basın mensubunun, komisyonun bir daha toplanıp toplanmayacağı ve çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a ne zaman sunulacağı konusundaki sorusuna Akdağ, "Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz. 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. Zaten o süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle orada tam olgunlaştığına inandığımızda da Meclise götürmüş olacağız." yanıtını verdi.

Akdağ, bir başka soru üzerine, Adalet Bakanlığının kayıtlarına göre 2014 yılında çocuklara cinsel istismar nedeniyle açılan dava sayısının 20 bin 474 olduğunu bildirerek, "Söz konusu sene, cezaların artırıldığını ve yeni tedbirlerin alındığını biliyorsunuz. 2015 yılında çocukların cinsel istismarı sebebiyle açılan dava sayısı 18 bin 825. 2016 yılında 14 bin 635. 2017 yılında 14 bin 394. Biz bu sayıları daha da aşağıya çekmek için bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi. Hükümet olarak çocuk istismarına istatistiksel bir mesele şeklinde bakamayacaklarını vurgulayan Akdağ, "Her bir çocuğumuz, her bir ailemiz bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı söz konusu, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için daha fazla yatırım yapmak, daha fazla insan kaynağı kullanmak gerekiyorsa bundan da asla kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de UYAP sistemiyle çocuk istismarıyla ilgili suçların daha ayrıntılı tutulmaya başladığını kaydederek, şu bilgileri verdi: