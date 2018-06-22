Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beş yılı kapsayan "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda şu an yüzde 31,5 düzeyinde olan tütün kullanımının 2023'e kadar yüzde 24'lere indirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Başbakan Yardımcısı Akdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Akdağ, sigara, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmaların sorulması üzerine, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kitapçıklarını ilk kez tanıttı. Bu belgelerin iftihar ettiği iki belge olduğunu vurgulayan Akdağ, 8-10 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan "Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlık sürecinde birçok politika laboratuvarı oluşturulduğunu kaydetti. Hem stratejileri belirleyen hem de adım adım her bir eylemin sonuçlarını performans olarak ölçecek bir belgenin ortaya çıktığını vurgulayan Akdağ, "Türkiye uyuşturucuyla ciddi bir mücadeleyi zaten yürütüyor ve bu belgeyle bu mücadele iyice koordine bir biçimde devam edecek. Çünkü 22 kurum ve Bakanlık bu meseleden sorumlu." dedi.

Sürecin iyi koordine edilerek, takip edilmesinin önemine işaret eden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle gelecek dönemde belirlenecek kuruluş tarafından strateji belgesinin takip edileceğini söyledi. Akdağ, eylem planının sekretaryasını şu an Sağlık Bakanlığının, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun başkanlığını da kendisinin yürüttüğünü anımsattı. - "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun tamamlayacağı beş belge var" Başbakan Yardımcısı Akdağ, 2018-2023 yıllarına yönelik hazırlanan "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı da tamamladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun bu şekilde tamamlayacağı beş belge var. İkisini bitirmiş olduk. Geri kalanlar ise teknoloji, kumar, alkol bağımlılığıyla ilgili hususlar. Onların içinde de sıralarsak, teknoloji bağımlılığı çok tehditkar gerçekten. Türkiye'de alkol bağımlılığı Avrupa'daki kadar yaygın değil. Türkiye'de tüketilen alkol, Avrupa'da ortalama kişi başına tüketilenin beşte biri kadar. Kumar bağımlılığı, özellikle bu sanal kumar bağımlılığı da önemli bir risk. O hususta da yine Türkiye başka ülkelere kıyaslandığında daha iyi durumda tabii ama geleceğimizi korumak adına dikkatli olmalıyız."

Tütün kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, 2008'den itibaren yürütülen bir mücadele olduğuna ve bu konuda dünyanın da takdirini kazandıklarına dikkati çeken Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü'nün Erdoğan'a, kendisine ve emeği geçen diğer yetkililere bu konuda ödüller verdiğini anımsattı. - Hedef tütün kullanımını yüzde 24'lere indirmek 2008-2014 yılları arasında erişkin yaşta tütün kullanımının yüzde 32'den yüzde 27'lere düştüğünü, ardından artış yaşanarak bu oranın tekrar yüzde 32'lere çıktığını ve etkin mücadele sonucunda tekrar aşağı çekildiğini anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi yeni eylem planımızda, en son yaptığımız araştırmada tütün kullanım sıklığımız 15 yaş üzerinde yüzde 31,5. Bunu 2023 yılına kadar yüzde 24'lere indirmeyi planlıyoruz. Yani 7,5 puanlık bir düşüş peşindeyiz. Burada bir taraftan tütün ürünlerine talebin azaltılması için halkın ve özellikle gençlerimizin bilinçlendirilmesi. Öğretmenleri, rehber öğretmenleri eğitiyoruz. Bütün çocuklarımızı okullarda bu hususlarda eğitim vereceğiz. Şu anda veriyoruz, bunları yoğunlaştıracağız.

Sigarayı bırakma kampanyalarını yeniden canlandıracağız. Fiyat ve vergilendirme konusunda enflasyonu artırmayacak biçimde tedrici fiyat düzenlemeleri yapacağız." - Sigara denetiminde "performans" kriteri gelecek Başbakan Yardımcısı Akdağ, tütün dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi için kapalı mekanlarda zaten sigara içilmesinin yasaklandığına dikkati çekerek, bu konuda denetimlere farklı bir boyut getirileceğini bildirdi. Akdağ, denetimlere ilişkin, "Şu anda hepimiz biraz şikayetçiyiz. Yani kanunlar, düzenlemeler yeterli ama denetlemelerde birtakım eksikliklerimiz var. Valiliklerimiz, bu hususta çok daha dikkatli olacaklar ve bunu takip edecek performans kriterleri oluşturuyoruz. Bir de her ilde tütün kontrolünü gerçekleştirmek üzere il kurullarını da canladıracak yeni tedbirlerimiz var." bilgisini paylaştı. Yasa dışı tütün ticaretiyle mücadelede iki faktörün bulunduğunu anlatan Akdağ, bunların dışarıdan gelen kaçak tütün, sigara ve Türkiye'de vergisiz satılan kaçak tütün olduğunu ifade etti.