Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

''Aslında iyi hal indirimi lafı yanlış. Takdir indirimi denilen bir husus var kanunumuzda. Bu verilen cezanın 6'da bir indirilmesini sağlıyor. Ama hangi ceza olursa. Buna bir madde getiriyoruz. İlgili mahkeme bir takdir indirimi yapmışsa mutlaka bunu gerekçesiyle yazmak zorundadır. Somut olaylardan gittiğimizde şunları gördük. Diyelim ki; bir kişi bir suç işliyor, kimsenin haberi yok. Bir süre sonra vicdani sorumluluk olarak haber veriyor. ''Ben bu suçu işledim'' diyor çok ağır ceza alacağı halde. Buralarda takdirin söz konusu olması mümkün. Gerekçesiz bir takdirin uygulanmasına karşıyız. Bunun önüne geçecek şekilde bir ceza maddesi koyuyoruz.''

"ÇOCUĞA TECAVÜZ EN AĞIR CEZA HALİNE GELİYOR"

Son taslakta cezaların "kademelendirilmiş" bir şekilde olup olmadığına ilişkin de Akdağ, "Zaten cezalar kademelendirilmiş şekilde. 12 yaşın altı, 12-15 yaş arası, 15-18 yaş arası diye şu andaki ceza hukukumuzda bu kademelendirmeler var. Biz özellikle 12 yaş altındaki tecavüzlerde cezayı çok ağırlaştırıyoruz. Öbürlerinde de cezalar ağır ama burada çok daha ağırlaştırıcı hükümler getiriyoruz. Bir de eğer şiddet varsa, eğer bir yakınlık, yani suçu ağırlaştıracak bir husus varsa müebbet hapse varacak şekilde cezaları ağırlaştırıyoruz. Bir çocuğa tecavüz etmenin, hele hele onun canına kastetmenin cezası Türk hukukundaki en ağır ceza haline geliyor."

"KİMYASAL HADIM DEĞİL, CİNSEL İSTEĞİN BASKILANMASI"

''Kimyasal hadım demeyelim. Cinsel isteğin baskılanması diyoruz. Yargılamayı yapan mahkeme heyeti, gerekli görürse uzman görüşünü alarak cinsel isteğin baskılanması kararını alabilecek. Cinsel isteğin baskılanmasını ceza olarak getirmiyoruz. Cinsel isteğin baskılanması mahkeme heyetine bağlı kalacak."

Bunu belli bir süreyle uygularken, kişinin takip edileceğine de dikkati çeken Akdağ, cinsel isteğin baskılanmasını bir ceza olarak getirmediklerini, bazı suçlarda suçun tekrarlama eğilimini azaltmak için getirdiklerini ifade etti. Buna pedofili hastalarını örnek veren Akdağ, burada psikolojik rehabilitasyonla beraber, hakim heyetinin bu tedbire karar verebileceğini kaydetti.

(AA)