Başbakan Yardımcısı Akdağ, DSÖ toplantısına katılacak

BARSELONA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Üst Düzeyli Bölgesel Toplantısına katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine geldi.
Akdağ'ı havaalanında Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve diğer Türk yetkililer karşıladı.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, pazartesi günü Barselona yakınlarındaki Sitges kasabasında yapılacak olan DSÖ'nün "Sağlık Sistemlerinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadelesi" konulu Üst Düzeyli Toplantısında Türkiye'yi temsil edecek.
Toplantının açılış konuşmasını yapacak olan Akdağ, özellikle bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.
Akdağ, program kapsamında ikili temaslarda da bulunacak.
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