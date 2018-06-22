Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, seçim otobüsüyle Erzurum'da dolaşarak vatandaşları selamladı.
Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelen Akdağ, beraberindeki AK Parti Erzurum milletvekili adayı Fazilet Dağcı Çığlık ile Erzurum Havalimanı'ndan seçim otobüse binerek kent merkezine hareket etti.
Terminal Mahallesi üzerinden şehir merkezine gelen Akdağ, Cumhuriyet Caddesi, Kuyumcular Çarşısı, Kongre Caddesi, Mahallebaşı ve Yenişehir semtlerinde otobüsle dolaşarak vatandaşları selamladı.
Akdağ, vatandaşların ilgisi üzerine zaman zaman otobüsü durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
Selamlaşmanın ardından Necip Fazıl Kongre Merkezi'nde AK Partililerle eğitim toplantısında buluşan Akdağ, kentteki bir restoranda öğretmenlerle bir araya geldi.
Akdağ'ın partililer ve öğretmenlerle buluşması basına kapalı gerçekleşti.
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