Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, seçim otobüsüyle Erzurum'da vatandaşları selamladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'da bulunan Akdağ, beraberinde AK Parti Erzurum milletvekili adayları Zehra Teşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, İbrahim Aydemir ve Fazilet Dağcı Çığlık ile AK Parti İl Başkanlığı önünden seçim otobüsüne binerek hareket etti.

Gez Mahallesi Terminal Caddesi üzerinden Aşkale ilçesine hareket eden Akdağ, ardından kent merkezinde otobüsle vatandaşları selamladı.

Vatandaşların ilgisi üzerine zaman zaman otobüsü durdurarak vatandaşlarla sohbet eden Akdağ, torunu Elif Naz Çebi'yi de alarak yeniden otobüsle hareket etti.

Akdağ, daha sonra Kuyumcular Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlara karanfil dağıttı.

