Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya Başbakan Abe ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya temasları çerçevesinde Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edildi.

Başkent Tokyo'daki Başbakanlık Konutu'nda Akdağ'ı kabul eden Abe, Japonya'nın Türkiye ile stratejik ortaklığını derinleştirmek isteğinin altını çizdi.

Ertuğrul Fırkateyni vesilesiyle iki ülke arasında doğan güçlü dostluk ilişkisine vurgu yapan Abe, karşılıklı ziyaretlerin sıklığıyla ilişkilerin giderek daha güçlendiğine işaret etti.

Abe'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Akdağ da stratejik ortaklığı ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abe ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta yaptığı görüşme sonrası verdiği talimat doğrultusunda yaşlı bakımı, afetle mücadele gibi konularda iş birliğini kapsayan konuları ele almak üzere geldiği Japonya'daki temaslarından bahsetti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ ayrıca "İki ülkeden ilgili bakanların iletişimiyle 5 yıllık ortak eylem planıyla afetle mücadeledeki iş birliğini daha yukarı taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akdağ ve Abe'nin görüşmesinde, üçüncü ülkelerde afetle mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.