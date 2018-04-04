Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya Başbakan Abe ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya temasları çerçevesinde Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edildi.
Başkent Tokyo'daki Başbakanlık Konutu'nda Akdağ'ı kabul eden Abe, Japonya'nın Türkiye ile stratejik ortaklığını derinleştirmek isteğinin altını çizdi.
Ertuğrul Fırkateyni vesilesiyle iki ülke arasında doğan güçlü dostluk ilişkisine vurgu yapan Abe, karşılıklı ziyaretlerin sıklığıyla ilişkilerin giderek daha güçlendiğine işaret etti.
Abe'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Akdağ da stratejik ortaklığı ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.
Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abe ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta yaptığı görüşme sonrası verdiği talimat doğrultusunda yaşlı bakımı, afetle mücadele gibi konularda iş birliğini kapsayan konuları ele almak üzere geldiği Japonya'daki temaslarından bahsetti.
Başbakan Yardımcısı Akdağ ayrıca "İki ülkeden ilgili bakanların iletişimiyle 5 yıllık ortak eylem planıyla afetle mücadeledeki iş birliğini daha yukarı taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Akdağ ve Abe'nin görüşmesinde, üçüncü ülkelerde afetle mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!
Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir
Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı! Beraat etti
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum