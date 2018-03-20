HABER

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI

Gülseli KENARLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken sözlerine açıklama! Kendisini böyle savundu!

İran sınırında korkunç görüntü

İran sınırında korkunç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.