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Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(KKTC'de başörtülü öğrencilerin lise diplomalarının onaylanmaması) Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan z

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "(KKTC'de başörtülü öğrencilerin lise diplomalarının onaylanmaması) Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan ziyadesiyle üzgün olduğunu ve bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini bana garanti etti. Ben de meselenin bu şekilde çözülmesiyle iktifa etmiş oldum."


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