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Başbakan Yardımcısı Akdağ, Küçükçekmece'de iftar programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Recep Akdağ: "Biz bu güzel ülkede 81 milyon kardeşiz. Biriz, beraberiz. Bir ve beraber oldukça, yüreklerimiz bir ve beraber attıkça sadece bu ülke için Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün mazlum milletler için, bütün Müslümanlar için bir umut kaynağı olduğumuzu bilmemiz lazım"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz bu güzel ülkede 81 milyon kardeşiz. Biriz, beraberiz. Bir ve beraber oldukça, yüreklerimiz bir ve beraber attıkça sadece bu ülke için Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün mazlum milletler için bütün Müslümanlar için bir umut kaynağı olduğumuzu bilmemiz lazım." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki Akasya 2 Sitesi'nin sakinleriyle orucunu açtı.

Akdağ, programda, Türkiye'de huzur içinde yaşarken, dünyada sıkıntılar çeken Müslümanların iftar sofrasında hatırlanması gerektiğini belirtti.

Rohingya Müslümanlarının da oruç tuttuğunu ve sofralarına koyabilecekleri bir kap yemek arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Akdağ, "Allah'a şükürler olsun ki Cenab-ı Hak bize huzur verdi. Cenab-ı Hak bu ülkeyi parçalamak, bölmek, Suriye'ye benzetmek isteyen ya da başka yerlere benzetmek isteyenlere fırsat vermedi." dedi.

"Biz bu güzel ülkede 81 milyon kardeşiz. Biriz, beraberiz. Bir ve beraber oldukça, yüreklerimiz bir ve beraber attıkça sadece bu ülke için Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün mazlum milletler için, bütün Müslümanlar için bir umut kaynağı olduğumuzu bilmemiz lazım." diyen Akdağ, hangi mağdur ülkeye gittiyse orada Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyduğunu söyledi.

Akdağ, "Ben Türk'üm dediğinizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını gösterdiğinizde size minnetle bakan gözleri gördüm." ifadesini kullandı. Akdağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimleri huzur içerisinde geçirip, önümüze hangi fırtınaları çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi sıkıntıları önümüze sererlerse sersinler onları aşmayı hep birlikte bileceğiz. Nasıl ki en sonuncusunu, belki de en şiddetlisini, 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain darbe teşebbüsünde bir araya geldiysek, gönüllerimizi birleştirdiysek, bir 'Yenikapı ruhu' oluşturduysak bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz."

Vatandaşların masasına oturan ve çocuklarla sohbet eden Akdağ, 7. doğum gününü kutlayan Recep Faruk Sezgin'in doğum günü pastasını kesti ve dilimleri çocuklara ikram etti. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Akdağ'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de birer konuşma yaptı.

Programda, çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ iftar Küçükçekmece

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