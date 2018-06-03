Başbakan Yardımcısı Akdağ, Küçükçekmece'de iftar programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz bu güzel ülkede 81 milyon kardeşiz. Biriz, beraberiz. Bir ve beraber oldukça, yüreklerimiz bir ve beraber attıkça sadece bu ülke için Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün mazlum milletler için bütün Müslümanlar için bir umut kaynağı olduğumuzu bilmemiz lazım." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki Akasya 2 Sitesi'nin sakinleriyle orucunu açtı.

Akdağ, programda, Türkiye'de huzur içinde yaşarken, dünyada sıkıntılar çeken Müslümanların iftar sofrasında hatırlanması gerektiğini belirtti.

Rohingya Müslümanlarının da oruç tuttuğunu ve sofralarına koyabilecekleri bir kap yemek arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Akdağ, "Allah'a şükürler olsun ki Cenab-ı Hak bize huzur verdi. Cenab-ı Hak bu ülkeyi parçalamak, bölmek, Suriye'ye benzetmek isteyen ya da başka yerlere benzetmek isteyenlere fırsat vermedi." dedi.

"Biz bu güzel ülkede 81 milyon kardeşiz. Biriz, beraberiz. Bir ve beraber oldukça, yüreklerimiz bir ve beraber attıkça sadece bu ülke için Türkiye Cumhuriyeti için değil, bütün mazlum milletler için, bütün Müslümanlar için bir umut kaynağı olduğumuzu bilmemiz lazım." diyen Akdağ, hangi mağdur ülkeye gittiyse orada Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyduğunu söyledi.