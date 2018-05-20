Başbakan Yardımcısı Akdağ, şampiyonluk turu attı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, penaltı atışlarıyla Gazişehir Gaziantep takımını yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğunu sahada tur atarak kutladı.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, penaltılarda Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağladı ve Süper Lig'e yükseldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçı şehit çocuğu Emirhan Vurucu ile izleyen Akdağ, protokol tribününde yöneticileri tebrik ettikten sonra sahaya inerek futbolcuları da kutladı.
Akdağ, ardından Emirhan Vurucu ile tribündeki seyircileri selamlayarak, stadı koşarak turladı.
Turun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a kupayı vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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