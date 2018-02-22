Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın IPA Başkanı Alden'i kabulü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız." dedi.

Akdağ, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Errol Alden ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Akdağ, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm çocukların sorunlarının çözülmesi için Türkiye olarak AFAD ve Türk Kızılayı gibi kurumlarla yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'de bulunan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya her türlü sağlık, bakım hizmetinin sağlandığını belirten Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi. 1 milyon 326 bin kişi hastanede yatış işlemi gördü, 1 milyon 112 bin ameliyat gerçekleştirildi, 276 bin Suriyeli çocuk hayata gözlerini Türkiye'de açtı. Biz Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız."

IPA Başkanı Alden de Türkiye'nin, Suriyeli mülteci çocuklar başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki mağdurlara yardım ettiğini belirtti.