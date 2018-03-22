HABER

Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Gazi, Akdağ'ı yarın düzenlenecek Pakistan Milli Günü'ne davet etti.

Akdağ, görüşmede yaptığı konuşmada, Pencap Bölgesi ile sağlık alanında ortak çalışmaların olduğunu, afetler ve acil durumlara müdahale ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da Pakistan ile iş birliğine gidileceğini belirtti.

Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getiren Akdağ, "Bizim için Pakistan kardeş ülke. Pakistan halkı bizim kardeşlerimiz. Tarih boyunca böyle oldu. Bu vesileyle hükümet olarak iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Akdağ, afet ve acil durumu ile yatırım ortamını iyileştirme konusunda gelecek günlerde iş birliğinin kuvvetlendirileceğini söyledi.

Pakistan halkı için elden gelenin en iyisinin yapılmasını, Pakistan ile ilişkilerin en üst seviyeye ulaştırılmasını istediklerini belirten Recep Akdağ, ziyaret için Büyükelçi Gazi'ye teşekkür etti.

Savaş uçakları havalandı! TSK böyle duyurduSavaş uçakları havalandı! TSK böyle duyurdu
Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdıMehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı
Balıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildiBalıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Çankaya Köşkü Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Son dakika! Batman'da büyük operayon

Son dakika! Batman'da büyük operayon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.