Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Gazi, Akdağ'ı yarın düzenlenecek Pakistan Milli Günü'ne davet etti.
Akdağ, görüşmede yaptığı konuşmada, Pencap Bölgesi ile sağlık alanında ortak çalışmaların olduğunu, afetler ve acil durumlara müdahale ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da Pakistan ile iş birliğine gidileceğini belirtti.
Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getiren Akdağ, "Bizim için Pakistan kardeş ülke. Pakistan halkı bizim kardeşlerimiz. Tarih boyunca böyle oldu. Bu vesileyle hükümet olarak iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.
Akdağ, afet ve acil durumu ile yatırım ortamını iyileştirme konusunda gelecek günlerde iş birliğinin kuvvetlendirileceğini söyledi.
Pakistan halkı için elden gelenin en iyisinin yapılmasını, Pakistan ile ilişkilerin en üst seviyeye ulaştırılmasını istediklerini belirten Recep Akdağ, ziyaret için Büyükelçi Gazi'ye teşekkür etti.
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