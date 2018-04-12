Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'le bir araya geldi.
Çankaya Köşkü toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Akdağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler ile iki gün önce görüştüklerini aktardı.
KKTC ile ekonomik iş birliği konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirten Akdağ, bu konuda teknik çalışma yapmak üzere bir ekibin KKTC'ye gittiğini söyledi.
Çeler ise randevu taleplerini kabul ettiği için Akdağ'a teşekkür etti.
Akdağ ile detaylı konuşabilme imkanı buldukları için mutlu olduklarını dile getiren Çeler, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra politik iş birliğinin de sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti.
Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.
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