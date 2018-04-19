Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz hükümet olarak Türkiye ile KKTC arasındaki her türlü ticari ilişkinin olabildiğince güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Akdağ, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
AK Parti hükümetlerinin ticari hayatın gelişmesini bir toplumun en önemli faaliyetlerinden saydığını vurgulayan Akdağ, "Ticari hayatın gelişmesi demek o toplumum zenginleşmesi demektir. O toplumda gençlerin, ihtiyacı olanların iş sahibi, aş sahibi olması demektir." dedi.
Kalkınmanın büyük ölçüde özel sektör eliyle yapıldığını belirten Akdağ, hükümetlerin bu konuda özel sektörü teşvik ettiğinin altını çizdi.
Hükümetlerin, çalışanların hakkını ve hukukunu da koruduğunu söyleyen Akdağ, "Biz hükümet olarak Türkiye ile KKTC arasındaki her türlü ticari ilişkinin olabildiğince güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca KKTC'de sanayinin, ticaretin gelişmesi açısından ekonomik iş birliği ve gelişme programımız çerçevesinde de destekler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akdağ, KKTC Ticaret Odası Başkanı Deniz'den yapılan çalışmalara ışık tutması için ellerindeki verileri istedi.
Deniz ise kendilerini kabul ettiği için Akdağ'a teşekkür etti. KKTC halkının refah düzeyinin arttırılması için çalıştıklarını dile getiren Deniz, bunu da ekonomik kalkınma ile sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.
KKTC'nin ticari ilişkilerinin neredeyse tamamının Türkiye üzerinden yapıldığına işaret eden Deniz, yatırımcıların önünün açılması için çalıştıklarını söyledi.
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