HABER

Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Akdağ: - "Biz hükümet olarak Türkiye ile KKTC arasındaki her türlü ticari ilişkinin olabildiğince güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz hükümet olarak Türkiye ile KKTC arasındaki her türlü ticari ilişkinin olabildiğince güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

AK Parti hükümetlerinin ticari hayatın gelişmesini bir toplumun en önemli faaliyetlerinden saydığını vurgulayan Akdağ, "Ticari hayatın gelişmesi demek o toplumum zenginleşmesi demektir. O toplumda gençlerin, ihtiyacı olanların iş sahibi, aş sahibi olması demektir." dedi.

Kalkınmanın büyük ölçüde özel sektör eliyle yapıldığını belirten Akdağ, hükümetlerin bu konuda özel sektörü teşvik ettiğinin altını çizdi.

Hükümetlerin, çalışanların hakkını ve hukukunu da koruduğunu söyleyen Akdağ, "Biz hükümet olarak Türkiye ile KKTC arasındaki her türlü ticari ilişkinin olabildiğince güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca KKTC'de sanayinin, ticaretin gelişmesi açısından ekonomik iş birliği ve gelişme programımız çerçevesinde de destekler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdağ, KKTC Ticaret Odası Başkanı Deniz'den yapılan çalışmalara ışık tutması için ellerindeki verileri istedi.

Deniz ise kendilerini kabul ettiği için Akdağ'a teşekkür etti. KKTC halkının refah düzeyinin arttırılması için çalıştıklarını dile getiren Deniz, bunu da ekonomik kalkınma ile sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

KKTC'nin ticari ilişkilerinin neredeyse tamamının Türkiye üzerinden yapıldığına işaret eden Deniz, yatırımcıların önünün açılması için çalıştıklarını söyledi.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Akdağ Kabul KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

İlginizi Çekebilir

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.