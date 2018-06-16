HABER

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (Kılıçdaroğlu'nun Kandil operasyonu açıklaması) Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin h

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (Kılıçdaroğlu'nun Kandil operasyonu açıklaması) Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin hafızasıyla alay ediyor demektir çünkü Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor."


PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Brezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatilBrezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatil
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (2)Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.