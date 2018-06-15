HABER

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Suruç'taki saldırı) Bunların (saldırganların) PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "(Suruç'taki saldırı) Bunların (saldırganların) PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net."


PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
"Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli"
Mezitli Deresi'nde binlerce balık telef olduMezitli Deresi'nde binlerce balık telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Suruç

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.