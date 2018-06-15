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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

Bozdağ, valilikçe düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta bayramlaşma programına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Yozgat Valili'ği Fuaye Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bozdağ, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkla bayramlaştı.

Bozdağ, törenin ardından ziyaret ettiği polis evinde polislerin ve İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

Daha sonra Bozdağ, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen polis memuru Abdullah Bozkurt'un babası Hüseyin ve annesi Satı Bozkurt ile 15 Temmuz Gazisi Muammer Erkaya'ya evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlere, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse de eşlik etti.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat

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