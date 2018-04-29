Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (1)

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li 15 milletvekili'nin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi." dedi. Bozdağ, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi, basın mensuplarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin belirli bir süre sonra geri dönecekleri açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun, 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdiğini, onları demokrasi kahramanı ilan ettiğini, kumpası bozduklarını söylediğini belirten Bozdağ, "Ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalması diye." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlar adına da sormak istediğini dile getiren Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu, bu 15 vekili hangi kumpası bozmak için gönderdi? Bu 15 milletvekilini demokrasi kahramanı ilan etti ama hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak üzere bir başka partiye ağlata ağlata gönderdi. Şimdi ne değişti de demokrasi kahramanı olarak giden vekiller, kahramanı oldukları partiden, demokrasiden hemen gerisin geri dönüp CHP'ye gelme ihtiyacı duydular. Baktığımızda bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi. Çaresiz, 'kader kurbanı' derler ya bunlar kader kurbanı da değil, CHP'nin genel başkanının siyasi beceriksizliğinin ve öngörüsüzlüğünün kurbanı oldu." - "Milletvekilleri ucuza gittiler"