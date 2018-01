Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmak, milletin gözünden düşürmek için büyük çabalar içerisine girildiğini yakından gördüklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının milletin birliği ve beraberliğinin en önemli sigorta kuruluşlarından olduğunu ifade eden Bozdağ, "Atatürk'ün bize emanetidir. Onun kurduğu bir teşkilattır. Bu teşkilatı yıpratmak ve itibarsızlaştırmak bu millete ve hiç kimseye fayda sağlamaz. İşin önünü, sonunu görmeden, yapılan açıklamayı okumadan birilerinin yalanlarına, iftiralarına kanarsak o zaman çok doğru, çok dürüst, çok haklı olanları incitmiş oluruz." şeklinde konuştu.

- "Kadını hafife alan hiçbir şey İslam'la bağdaştırılamaz"

Bozdağ,AK Parti iktidarlarının, kadın istihdamını yüzde 34,5'e çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir rakamdır. Bizden önceki rakamlarla mukayese edildiğinde bu değişimin ne kadar önemli olduğunu herkes görecektir. Önümüzdeki dönemde kadın istihdamını daha da artırmak, her işe her alana kadınların dokunmasını sağlamak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Bunun üzerinde dirayetle durmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, AK Parti iktidarları, kadınları toplumun en güçlü aktörleri haline getirme konusundaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Cesur bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Kadının, toplumun her alanında söz ve güç sahibi olmasını temin etmek için ne lazımsa onu yapmakta tereddüt etmedik, tereddüt de etmeyeceğiz. Bazı dernekler, bazı kişiler hem bizim kültürel değerlerimiz hem dini değerlerimiz üzerinden kadınlara saldırıyorlar. Onlara karşı da biz kendi değerlerimizi elbette müdafaadan çekinmeyeceğiz. İslam dini, kadına büyük değer vermiştir ama bakıyorsunuz, dine dair bazı şeyleri kullanarak onu da İslam'a, dini kullanmak suretiyle bazı olumsuz şeyleri dine mal etmeye çalışan çevreler var. Her şeyden alıyorlar, bunu getirip İslam'la yan yana koyuyorlar. Kadını ikinci noktaya iten, kadını hafife alan hiçbir şey İslam'la bağdaştırılamaz ama maalesef yapıyorlar ve Diyanet üzerinden bazı tartışmalarla bunu körüklüyorlar."

