Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kurmaya çalıştıkları çatı, daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı. CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar." dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'na katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, bir "çatı meselesi" olduğunu dile getirerek, "Çatı konusunda da ustalıkları yok. Kurmaya çalıştıkları çatı, daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı. CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Bu işler usta işidir. Öyle beceriksiz, aklına geldiğinde hemen hareket eden beceriksizlerin işi değil. Öyle gözüküyor ki bu işi de CHP'nin Genel Başkanı ve diğer paydaşları eline yüzüne bulaştırdılar çünkü niyetleri halis değil. Elleri, ayakları birbirine dolaştı, çatıyı hep beraber çökerttiler. Şu anda çatının altındalar, bu çatının altından nasıl çıkacaklarını herhalde düşünüyorlar. Yardıma ihtiyaçları varsa, biz kendilerine yardım edip çatının altından onları kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yakmadığını ve bir genel başkanın 80 milyonu kucaklayamacağından bahsettiğini belirterek, Bozdağ'a konu hakkındaki düşüncelerini sordu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ da Kılıçdaroğlu'na "Niye siyaset yapıyorsunuz? 80 milyonu kucaklamıyorsanız, kucaklayamıyorsanız neden bir partinin genel başkanlığını yapıyorsunuz?" diye sormak gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Belediye başkanları CHP'nin listesinden seçilmiyor mu? İzmir belediye başkanı diyelim, onların listesinden seçildi. İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızı onların belediye başkanları kucaklamıyor mu yoksa? İl genel meclis üyeleri de belediye meclis üyeleri de partiden seçiliyor, o zaman bunlar da mı kucaklayamıyor milleti? Milletvekilleri de bir partinin üyesidir. Ben de AK Parti'nin üyesiyim, milleti temsil ediyoruz, o zaman bir partinin üyesi olan biri milletvekili seçilmesin, seçilirse milleti temsil edemez mi? CHP'nin Genel Başkanına düşen bir şey var; 'Siyaset kötü şeydir, siyaseti yapan milleti temsil edemez, tarafsız olamaz, siyaseti bırakalım' demesi lazım. Bu siyasete kem gözle bakma anlayışı, millete güvenmeyen, inanmayan, esasında gerçek anlamda demokrat olmayanların bir hastalığıdır. Bu hastalık CHP'de daha fazla nüksetmiştir. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, kendisinin Türkiye'yi yönetmeye talip olmamasının gerekçesi, öyle ortaya koyuyor, öyle anlaşılıyor."

- "CHP'yi, Genel Başkanı bir yanlıştan öbür yanlışa sürüklemeye devam ediyor" Türkiye'nin yürütmesine talip olmayan kişinin, neden siyaset yaptığını sorgulaması gerektiğini kaydeden Bozdağ, "MHP, AK Parti ve BBP anlaştı, 'Biz birlikte Türkiye'nin yönetimine talibiz' dedi. CHP'nin Genel Başkanı, 'Ben anlaşarak da anlaşmayarak da Türkiye'nin yönetimine talip değilim' diyor. O zaman halk sana neden oy versin? Türkiye'de iktidar olmak istemiyorsun, Türkiye'yi yönetmek istemiyorsun, sadece parlamentoya gelmek istiyorsun, Türk halkı sana niye oy versin? Senin adaylarını neden seçsin? Bunu bir izah eder mi Kılıçdaroğlu? Ama izah edemiyorlar. İşin doğrusu şu; CHP'nin sayın Genel Başkanı kendisini ve CHP kadroları içerisinden birisini Türkiye'ye yönetmeye ehil görmüyor. 'Biz Türkiye'yi yönetmeye layık değiliz, Türkiye'yi kucaklayamayız, milletin yüzde 50 artı 1'ini kucaklayacak birisi bizim içimizde yok ve bu kadrolardan bu çıkamaz' diyor. O nedenle de kendisi adaylıktan kaçınıyor." değerlendirmesinde bulundu.