Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (3)

CHP'nin her sözcüsünün Bahçeli ve ekibine hakarette yarış yapar hale geldiğini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

2019'a giderken her gün yeni bir kirli hesabın, oyunun, algı operasyonunun, iftiranın milletin önüne çıkarılacağını da hepimizin bilmesi lazım. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin başında bu aziz milletin hukukunu canı pahasına koruyan lider istemiyorlar. Türkiye'nin başında Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu bugünkü noktadan daha ileri noktalara taşıyan lider istemiyorlar. Bölgede ve dünyada kendine has politikalar ortaya koyan, kendine has adımlar atan, tam bağımsız hareket etme iradesi ortaya koyan bir lider istemiyorlar. İstiyorlar ki biz başımızı kaldırdığımızda bir şey demeden Türkiye'yi yönetenler bizim dediğimiz istikamette uydu gibi vaziyet alsınlar. Kusura bakmasınlar. Türkiye kabile devleti değil. Türkiye'yi yönetenler de hiçbir gücün uydusu değil. Biz sadece Türk milletinin gözüne bakar, hiza ve istikameti milletimizin gözünden alırız. Bu millet Türkiye'de uydu yönetimlere, bazı büyük güçlerin irade ve istikametinde hareket edecek idarelere tahammülü yoktur."