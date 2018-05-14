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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir"


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