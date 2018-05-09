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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(ABD'nin İran kararı) ABD yanlış adımla doğru sonuç hesabı yapıyorsa burada aldandığını görmek için fazla bir zaman geçmeyecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(ABD'nin İran kararı) ABD yanlış adımla doğru sonuç hesabı yapıyorsa burada aldandığını görmek için fazla bir zaman geçmeyecektir."


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