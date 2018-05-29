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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Avrupa'da son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı sadece yabancıları ve Müslümanları tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupalıları da tehdit etmektedir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Avrupa'da son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı sadece yabancıları ve Müslümanları tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupalıları da tehdit etmektedir."


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