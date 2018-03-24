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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ

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