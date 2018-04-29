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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüre

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım.' diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiye'nin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin."


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