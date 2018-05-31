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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(CHP'nin seçim bildirgesinde eğitim sisteminin 1+8+4 şeklinde düzenleneceğinin yer alması) 16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kur'an kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu '28 Şubat'ı canlandıracağım' demekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(CHP'nin seçim bildirgesinde eğitim sisteminin 1+8+4 şeklinde düzenleneceğinin yer alması) 16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kur'an kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu '28 Şubat'ı canlandıracağım' demektir. '28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur, AK Parti geldi, bu doğruları yok etti, ben yeniden 28 Şubat'ı hortlatacağım, hayata geçireceğim' demektir."


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