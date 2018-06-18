Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 'TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.' diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik şartları gibi önemli konulara değinmişti. Erdoğan, 'İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var' açıklamasında bulunmuştu.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK



Kalıcı bedelli askerlik gündemde mi? sorusuna Erdoğan, 'Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan yanıtını vermişti.



