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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili olarak 'TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 'TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.' diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik şartları gibi önemli konulara değinmişti. Erdoğan, 'İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var' açıklamasında bulunmuştu.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK

Kalıcı bedelli askerlik gündemde mi? sorusuna Erdoğan, 'Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik TSK bedelli askerlik yaş sınırı

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
bu işi de ticarete çevirdiniz ya helal:(((
gitmeyecek adam seve seve yatıracak 1 Er in maasi neyse onun 12 ayla carpin yani 50-60 bin olsun daha az olursa yazıklar olsun
Bedelli cikmali.profosyonel askerlige gecilmeli.Bir askerin tsk ya masrafi oldukca fazla.hem bedelini alacak hemde masrafindan kurtulacak.o tutarda askeri teknolojiye harcansin.1 tane egitimli asker 5 tane erbasa bedel
28 yaş 28 bin lira tahminim
bu mu açıklama. çok aydınlatıcı
yazık. lafa gelınce vatan mıllet sevgısı.. icraate gelınce ülkenın yarısı bedellı beklıyor.. askerlık görevı maddıyat ıle ölçülmemeli
En son suriye olayları bitmeden böyle bir şey söz konusu değil deniyordu bitti mi yani şimdi suriye sorunu
HÜKÜMETTEN RİCA LÜTFEN 23 YAŞ SINIRI GETİRİN LÜTFEN...
bi bitmediniz be kadınlara da çıkartın bedelli askerlik onlar da para verip asker olsun
hemen adim atin adami hasta etmesin..
92 doğumlu yüz binlerce evli, çalışıp ailesine bakan genç var. Bizleri es geçmeyiniz
askere gitme bedelli cıkar vergi verme af cıkar canını sıkanı öldür nasılsa af cıkar git bi devlet arazisine gecekondu yap nasılsa imar affı cıkar bu ülkede düzgün olmaycaksın yoksa kiraya mahkum kalırsın diğeri ise gecekondudan 3. 5 daire sahibi olur yazık bize yeminle yazık
50bin 25 yaş olsun gelen para savunma sanayinde kullanıldın mesela aselsan
Para bitti tabi..!! Satacak fazlada bir şey kalmadı şimdi de vatani görevi satmaya başlayın.! Yakında da alenen vatanı satarsınız. Para Para Para... Sen nelere kadirsin. Karayı ak, akı kara edersin.
paran varsa ver canın sağolsun Paran yoksa öl vatan sağolsun!
Başbakan yrd. sadece ''ihtiyaca göre adım atılacak'' diyor. Siz buna mı önemli açıklamalarda bulundu diye haber yapıyorsunuz !
@ayhanozcan57 -- herhalde ihtiyaca göre olacak..sen aynı anda 5 milyon genç askere alınsın mı istiyorsun..
bedelli para getirir aftan haber ver
yaş 25 ve üzeri, bedel 25 bin tl olsun.
ne yaparsan yap TAMAM
25 yaş ve 20 bin normaldir...binlerce genç bekliyor..
Muharrem İnce daha başa gelmeden icraatlara devam :D
la temmuzda askere gidiyom elinizi çabuk tutun bebeler
gençlere yemi yavaş yavaş veriyorlar... anlayan anlar
en az iki ay temel egitim sarti olmalidir.. adam nedelli yapiyo, askerligi nerde yaptin dioz.. ziraaat bankasi diyo:)
seçimden önce istiyoruz yoksa kurtarmaz fiyat hakkında millete bilgi veriniz 25 binse soleyin ona göre oy atalım
Ellerindeki oy verileri iç açıcı değil, Millet İttifakı rüzgarı AKP ve MHP ti ciddi ciddi sallıyor. Bu hafta yine müjdelere doyacağız maşallah. Oy için yapmayacakları yok gözü açıkların.
50bin olsun gelen parayla aselsan savunma sanayine aktarılsın. yaş da 25 olsun
Kalıcı bedelli yani parası olan evinde yatacak olmayan mezarda yatacak.. Ha mezara uğurlanırken çocukları askerlik yapmayan zengin şahıs elinde mikrofon tutup, sen evlat acısı yaşarken assolist gibi konuşacak.. Ee böyle topluma böyle başkan müstehak..
Anlamakta güçlük çektiğim durum şu. 1 ay öncesine kadar sayın Erdoğan ''asker ihtiyacımız var herkes seferberlik emrine baksın'' açıklaması yapıyor, şimdi ise seçim yatırımı olarak bedelli askerlik gündeme geliyor. Merak ettiğim soru ise şu : Asker ihtiyacımız var mı yok mu ? Bir yandan askerlik vazifesini yapmış olan insanlara seferberlik görevinin çıkabileceği söylenip diğer yandan bedelli açıklaması yapmak ne kadar mantıklı ! Bu kadar çelişkiye anlam veremiyorum gerçekten.
neden ıraga girerken suriyeye gireken askeremi soruyordun veriyordun talimatı şimdimi askeri erkan karar verecek diyorsun işinize göre yön verin
ne den seçimden sonra hemen toplanılıp hesap yapılır ihtiyaç varmı yokmu anında belirtilir heee seçim den sonra oy verenlere diyecekler ki yaa kusura kalmayın şu anda bedelli olmayacak yada diyeceklerdir bedelliye gideceksen 30.000 tl verecen öyle gidecen bi de 27 30 yaş sonrası derler ee ozaman kime yarayacak düşünün bunca masraf yapıldı bunca harcama var bide cari açık çok anca böyle karşılanır bedelli
bi açıklama yapmamış ki açıklanacak demiş ne tuhaf bi haber bu
BEN BİR HÜMANİST ATEİST OLARAK ASKERLİĞİMİ YAPTIM.. ASKERLİK MESLEK OLMALI AMA BİZİM GELENEK GÖRENEKLERİMİZ VAR HACI KIZ VERMİYOLAR VERMİYOLAR VERMİYOLAR VALLAHİ VERMİYOLAR.. BİDE ZENGİNLER PARA VERİYOR ÇOCUĞUNU VERMİYOR O PARA YI DA YİNE ZENGİN E VERİYOLAR SENDE 2 ELİN PARDON 1 ELİN BOŞ BİR ELİN TOPRAKTA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORSUN NİYE ZENGİN HAYATINI DAHA GÜVENLİ DAHA ZENGİN YAŞASIN DİYE (AMA O VATAN İÇİN GİDİYOR ONUN İÇİN HELAL ETMİYORUM HAKKIMI BEDELLİ ASKERLİK İSTEYENLERE ) ANLAMAZSIN ANLAMAZSIIIIIIN
reis askerlik dussun
YAZIK ÜLKE NE HALE GELMİŞ MİLLİ DEYİNCE KOŞUYOLAR BENCE MİLLİYİ YANLIŞ ANLIYOLAR :) MİLLİ OLMAYA ÇALIŞAN MİLLİ OLMAYAN MİLLİYETİ SAVINAN CANIM MİLLETİM ( :) )
1 ay önce kesinlikle gündemimizde yok Afrin de şehit verirken böyle bir şey yapmayacağız dememişler miydi ?
seçimde oy toplama taktiklerine devam ediyorlar. seçim bitip kazanrlarsa eğer şimdilik gündem dışı diyecekler veya fakirin ödeyemeyeceği bir rakamla yine parası olanlara çalışacaklar. seçimi kaybeserlerse zaten gelenler çok daha iyisini yapacak
AKP neden bunu hep yapıyor. Bir laf ortaya atılıyor sonra akpden yalanlama geliyor. 3-5 gün sonra olabilir diyorlar, sonrada halkımızın talebiyle bunu yapıyoruz diyorlar. Resmen halkı uyutuyorsunuz.
Dun dediginizi bugun nasil yaliyorsunuz utanin be utanin !
terörle mücadelenin zirve yaptığı şu dönemde, bedelli askerliğin bedeli 1 ay = 100.000 --- 2 ay = 80.000 --- 3 ay 60.000 --- 4 ay 40.000 --- 5 ay 20.000 --- 6 ay 10.000 tl. olmalıdır...
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