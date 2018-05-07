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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin çıkarılması yönündeki talepleri sert sözlerle eleştirerek 'Allah’ın kelimelerini değiştirecek bir güç yoktur. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, DAEŞ’in batı versiyonu' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla, Kuran'ı Kerim'den bazı ayetlerinin çıkarılmasını talep etti.

O talebe, Ankara'dan sert tepkiler var.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Allah’ın kelimelerini değiştirecek bir güç yoktur. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, DAEŞ’in batı versiyonu” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu kişiler bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacak" dedi.

Çelik, "Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da o talebe tepki var. Kalın Twitter'dan, "Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir!" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Fransa Kur'an-ı Kerim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bırak Allah aşkına Allah göstermesin 24 haziranı alırsanız kuran-ı kerimi reisinizin konuşmalarıyla değiştirirsiniz kendinizce haklısınız da Allah tan üstün tuttunuz çünkü
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