Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bozdağ'ın mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

