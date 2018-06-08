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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bozdağ'ın mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

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