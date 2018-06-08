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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Bozdağ mesajında şunları kaydetti:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

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