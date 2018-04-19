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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Erken seçim kararı) Karar, danışıklı dövüş değildir. Çünkü AK Parti de MHP de millete karşı hile yapmayan partilerdir. Biz milletimizi aldatacak bir şey yapmayız. Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez, içindekini tutmayı da sevmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Erken seçim kararı) Karar, danışıklı dövüş değildir. Çünkü AK Parti de MHP de millete karşı hile yapmayan partilerdir. Biz milletimizi aldatacak bir şey yapmayız. Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez, içindekini tutmayı da sevmez. İçi neyse dışı da odur, gizlemesi yoktur. Aziz Türk milletinin ta kendisidir, tepkisini de sevgisini de açıkça ortaya koyar. Tayyip Bey milleti aldatan siyasetin icracısı bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olması söz konusu değildir. O, birilerinin uydurmasıdır. Burada bir danışıklı dövüş söz konusu değildir."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ

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