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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi) Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi) Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur."


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