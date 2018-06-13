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Başbakan Yardımcısı Bozdağ gençlerle sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 05:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ gençlerle sahur yaptı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ gençlerle sahur yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gençlerle sahurda bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını memleketi Yozgat'ta sürdüren Bozdağ, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Yozgat Şubesinde gençlerle sohbet ederek sahur yaptı.

Gençler, kendilerini kırmayıp davetlerini kabul eden Bozdağ'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ MTTB sahur Yozgat

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