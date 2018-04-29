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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili) Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Say

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili) Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalması diye."


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