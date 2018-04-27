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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "('İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları) Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekr

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "('İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları) Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir."


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