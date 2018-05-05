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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topl

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir."


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