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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar"


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