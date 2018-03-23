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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.

Bozdağ, beraberindeki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer ilgililerle, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi yapan ilahiyat fakülteleriyle din hizmetlerini sunan ve toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığı arasında birlikte çalışma, iş birliği ve dayanışma sürekli ve sürdürülebilir olması noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, üniversitelerin ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin birlikte daha fazla çalışacağını belirten Bozdağ, "Daha fazla üretmek, daha fazla toplumumuzu din konusunda aydınlatma görevini inşallah yerine getireceklerdir. Bugün bunun Malatya'da bir ön çalışması oldu." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi'nin Merkez Camisi'nin temelini attıklarını anımsatan Bozdağ, üniversitenin nüfus bakımından Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldığını ifade etti.

Üniversitenin kendine yakışır bir ibadet yerine ihtiyacı olduğuna değinen Bozdağ, şunları söyledi:

"Bunun resmi temelini attık. Bir katkı geçmişte vermiştik, inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bundan sonra da buna katkısını devam ettirecektir. Aynı zamanda Malatyamız'da çok hayırsever iş adamlarımızın olduğunu biliyorum. Ben buradan Malatya'nın yetiştirdiği başarılı ve hayırsever iş adamlarımıza çağrıda bulunuyorum. Malatya'da gerçekten bu kültür ve medeniyetteki yerine uygun mabetlerin yapılmasına ihtiyaç var. Malatya merkezde bir ulu camimiz, cuma camimiz yani Ankara, İstanbul Bursa'da olduğu gibi yok. Bu büyük bir ihtiyaç. Üniversitemiz şimdi muhteşem bir ibadet merkezi yapıyor ama Malatya'nın merkezine de ihtiyaç var."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın bu konuda çalışma yapılacağını kendisine aktardığını dile getiren Bozdağ, Malatya Müftülüğü'nün de bu işe öncülük edeceğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kenttin başarılı ve hayırsever iş adamlarının şehre yakışır bir ulu camiyi kazandıracaklarını kaydetti.

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